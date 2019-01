Cristina vs. Goucha: a guerra começa hoje

Sara Oliveira Hoje às 00:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A manhã desta segunda-feira promete ficar ao rubro com a estreia de "O programa de Cristina", na SIC, ao quarto dia da nova era do "Você na TV", na TVI, com Maria Cerqueira Gomes ao lado de Manuel Luís Goucha.

Ainda com a polémica da participação do neonazi Mário Machado a dar que falar, o matutino da estação de Queluz de Baixo não quer perder audiências, que até aumentaram na semana passada, ainda com Cristina Ferreira a preparar a guerra que hoje começa. A apresentadora já anunciou o grande trunfo para o primeiro programa na sua nova casa em Carnaxide - Luís Filipe Vieira. A TVI começou por criar mistério, mas acabou por revelar que convidou o cantor Roberto Leal (ver caixa).

Cristina ansiosa

"Tantas saudades disto. De preparar, estudar, criar, os nervos, as borboletas no estômago, ou o jardim zoológico inteiro, três horas de programa, muitas surpresas, convidados e o homem que todos querem ouvir", partilhou a estrela da Malveira no Instagram, mostrando estar a preparar-se para a entrevista a Luís Filipe Vieira. Na rede social, Cristina tem deixado perceber estar algo ansiosa - e com a voz afinada -, mas talvez menos do que os fãs, que lhe enviam mensagens a contar que nem vão trabalhar só para a ver.

Na TVI, a dupla Maria e Manel garante também que irá ter uma emissão "muito especial" e que "começa na rádio". "O programa das manhãs da Rádio Comercial vai ser feito aqui no nosso estúdio. Vamos ter aqui os animadores do programa: Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim, Vera Fernandes e Nuno Markl", revelou Goucha no último "Você na TV". Mas, segundo a atual colega, esse "é apenas um dos motivos para assistir ao programa", abrindo portas à curiosidade dos telespectadores a partir das dez da manhã.