Débora Monteiro vai voltar como cigana?

Atualmente é como DJ do "Lip sync Portugal" que vemos Débora Monteiro na SIC, mas é na segunda temporada da novela "Alma e coração" que promete surpreender.

"É verdade, regresso às novelas depois da São, em 'Paixão'. Toda a gente acha que pus o cabelo grande para o programa, mas é por causa da nova personagem, a cigana Esmeralda, que ainda não apareceu na história", revela ao JN.

A estreia foi em direto, mas os restantes programas são gravados. "No primeiro estava com medo de falhar ou dizer algo que não devesse, mas era um nervosismo diferente. Depois percebi que estava a divertir-me e deixei fluir".

Antes de desafio, Débora "conhecia mais ou menos o [João] Manzarra", enquanto César Mourão era praticamente um desconhecido, mas a condução do formato pelo trio tem corrido bem. "Agora sentimos à vontade entre os três e um espírito de cumplicidade que passa para o público", reconhece a ex-modelo gaiense.

A apresentação surgiu na vida de Débora só agora, mas não foi por falta de oportunidades: "É engraçado, já me tinham proposto há uns anos e sempre recusei. Desta vez, quando me disseram que a SIC queria que fosse uma das apresentadoras do 'Lip sync Portugal' - sou fã do formato original -, não recusei".

O único receio foi duvidar se conseguia ser ela própria em frente a uma câmara, pois ao interpretar uma personagem é diferente. O agente encorajou-a. "Avancei e estou muito feliz com o convite e, se calhar, já não recuso uma próxima", confessa.

Débora encara tudo o que tem acontecido a nível profissional como "o reconhecimento do esforço e do trabalho". E "podem dizer que não sou a melhor atriz do Mundo, mas sou extremamente profissional e dou sempre o meu melhor".

sem pressa de ser mãe

Com o namorado Miguel Mouzinho, Débora abriu o restaurante asiático Má-Sá, no Bairro Alto, em Lisboa, que "tem corrido bem". "Sem o Miguel, que tem muita experiência na restauração, não o teria feito. Mas foi uma boa aposta", assume.

Aos 35 anos e com um relacionamento estável, a atriz não tem como prioridade o casamento. Ter filhos também não é pressão, embora seja um desejo do casal. "Falamos em ser pais, mas não temos uma data. Quando tiver de acontecer, acontecerá, sem pressão".