Depois da TVI e SIC, Marcelo fala para a RTP

Depois da entrevista a Manuel Luís Goucha e do telefonema em direto para Cristina Ferreira na estreia do novo programa da apresentadora, Marcelo Rebelo de Sousa vai aparecer agora no "Agora Nós", da RTP.

O presidente da República gravou uma mensagem curta - a ser emitida esta tarde - para o cantor brasileiro Roberto Leal, que vai ser recebido hoje no programa apresentado por Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos, confirmou o JN junto da RTP.

O pretexto da intervenção é a relação Portugal-Brasil, uma vez que Roberto Leal é brasileiro mas vive há vários anos em Portugal, e também o facto de o cantor se encontrar gravemente doente.

A presença - ainda que através de gravação - do chefe de Estado na televisão pública segue-se à entrevista de 25 minutos que deu a Manuel Luís Goucha, da TVI, na véspera de Natal e ao recente telefonema que fez em direto para o novo matutino da SIC, na segunda-feira.

Depois de ter sido alvo de várias críticas, na sequência da chamada telefónica para Cristina Ferreira, com quem diz manter uma relação de amizade de vários anos, Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu, em declarações à agência Lusa, a razão pela qual ligou para o estúdio. O presidente da República disse que fê-lo por uma questão de "equilíbrio", uma vez que tinha dado uma entrevista a Manuel Luís Goucha "na véspera do Natal que durou 25 minutos".

"Eu tenho uma relação de amizade com ela (Cristina Ferreira), já dei a primeira entrevista na revista dela. Não indo ao programa nem tendo entrevista com ela, era o mínimo desejar-lhe boa sorte. É o mínimo de equilíbrio", justificou, rejeitando estar a tomar partidos entre os programas de entretenimento da TVI e da SIC.