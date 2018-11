Precários manifestam-se em frente à sede da RTP e entregaram manifesto

Augusto Correia Hoje às 11:58, atualizado às 13:11 Facebook

Dezenas de colaboradores da RTP juntaram-se, esta segunda-feira de manhã, num protesto em frente às instalações da empresa.

No final do protesto, cerca das 13 horas, uma delegação dos precários reunidos durante quase três horas em frente à sede da RTP, em Lisboa, foi ao Conselho de Administração (CA) para entregar um manifesto e pedir uma reunião.

Foram recebidos pela secretária, que ficou fiel depositária do documento, uma vez que o presidente do CA da RTP, Gonçalo Reis, havia deixado já o edifício, por uma porta das traseiras, segundo disse ao JN fonte dos manifestantes.

"Contrato sim, recibo não" e "hoje não colaboramos" foram as palavras de ordem mais ouvidas entre as dezenas de precários de várias áreas da RTP que esta manhã protestaram em frente à sede da empresa, na avenida Marechal da Costa, em Lisboa.

Vários profissionais do quadro da empresa pública de radiodifusão juntaram-se ao protesto. Um gesto de solidariedade partilhado pelo Sindicato dos Jornalistas, que se fez representar na manifestação em defesa da integração dos trabalhadores precários da RTP.

Rita Rato, do PCP, e Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, também marcaram presença na concentração, organizada pelo movimento de precários da RTP, que abrange trabalhadores da estação pública de televisão, da Antena 1 e Antena 3. Além de trabalhadores de Lisboa, o protesto juntou também precários do Porto.

"A nossa ideia neste dia é não colaboramos, no duplo sentido de não colaborarmos com a situação - estamos descontentes e, nalguns casos, surpreendidos sobre como isto aconteceu - e também não colaboramos porque na 'novilíngua' da precariedade colaborar é trabalhar", explicou Mariana Oliveira, da organização do protesto, em declarações a antecipar a concentração.

"Passados cinco meses após o prazo oficial para concluir o Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), não houve qualquer integração de trabalhadores, quer na RTP, quer na Lusa, ambas empresas do setor empresarial do Estado", recordou o Sindicato dos Jornalistas, em comunicado elaborado em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações (STT) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV).