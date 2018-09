Dois bairros portugueses entre os "mais cool" do Mundo

Hoje às 16:32 Facebook

A revista Time Out juntou a opinião dos editores espalhados por todo o Mundo e escolheu os 40 bairros mais cool. Há dois portugueses que se destacam nesta restrita lista de cinquenta.

Embajadores, em Madrid, Eulijiro, em Seoul, e Nueva Villa de Aburrá, em Medellin. Estes são os três bairros mais cool do Mundo, para a prestigiada revista de turismo Time Out.

Lá mais para baixo, no quinto posto, surge a primeira cidade portuguesa. Lisboa destaca-se na lista graças ao Príncipe Real. "O Príncipe Real está mesmo a tentar subir ao trono", escreve a revista, que destaca os "bares, as lojas populares e as discotecas". Para a boa posição deste bairro lisboeta contou também a "feira orgânica", que todos os sábados preenche uma parte do jardim.

A rua de Cedofeita, no coração da cidade do Porto, aparece no lugar 31, à frente de locais como Miami ou São Francisco. "As cozinhas de todo o Mundo", "os museus" e as "galerias de arte contemporânea" são os predicados mais destacados desta rua. Para a revista, as lojas de produtos gourmet portugueses também são um ponto a favor.