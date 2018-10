ERC aprova Maria Flor Pedroso para diretora de informação da RTP

Ontem às 23:55 Facebook

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social aprovou a nomeação de Maria Flor Pedroso para diretora de informação da estação pública RTP.

Na deliberação, o Conselho Regulador "delibera conceder parecer favorável à destituição de Paulo Dentinho do cargo de diretor de informação de televisão da RTP e da RTP 3, bem como à nomeação de Maria Flor Pedroso para o exercício do cargo de diretora de informação de televisão da RTP e da RTP3".

A ERC justifica o parecer favorável com "o currículo de Maria Flor Pedroso na área da comunicação social" que "abarca responsabilidades diversas assumidas em instituições representativas dos jornalistas, a par de uma considerável experiência profissional acumulada em órgãos de comunicação social, com especial incidência nos domínios radiofónico e, também, televisivo", realçando, "neste particular ainda, a longeva relação profissional que mantém com o universo da RTP".

Em 12 de outubro, o Conselho de Administração da RTP anunciou a nomeação da jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de diretora de informação da RTP, substituindo Paulo Dentinho, indicação que foi enviada para apreciação da ERC.

"O diretor de informação da RTP colocou o seu lugar à disposição do Conselho de Administração" e o órgão liderado por Gonçalo Reis "decidiu aceitar" e substituir Paulo Dentinho, referiu a empresa em comunicado, naquela data.

De acordo com a imprensa, Paulo Dentinho colocou o seu lugar à disposição após ter publicado dois textos sobre violações na sua página pessoal na rede social Facebook, interpretados como uma alusão às acusações de Kathryn Mayorga contra o futebolista Cristiano Ronaldo.

Na primeira publicação, o jornalista criticava os "homens que violam mulheres", enquanto na segunda afirmava existirem "violadas de primeira, violadas de segunda categoria, violadas de terceira categoria, etc.", dependendo do "estatuto delas, mas, sobretudo, do estatuto deles".

Apesar de não citar nomes, Paulo Dentinho utilizou a expressão "herói nacional", tendo sido a mesma associada ao jogador Cristiano Ronaldo.