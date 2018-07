Eurovisão: Ensaios começam este domingo e seguem todos os dias até à final

29 Abril 2018 às 09:50 Facebook

Twitter

Os ensaios para o Festival Eurovisão da Canção, que decorre este ano pela primeira vez em Portugal, começam este domingo e irão acontecer "todos os dias, ao longo do dia", até à final do concurso, a 12 de maio.

No total, irão decorrer na Altice Arena, em Lisboa, 95 ensaios, "sem contar com os 'stand in' [ensaios de luz e de realização, com figurantes em vez dos concorrentes], que começaram durante a semana", disse à Lusa fonte oficial da organização do concurso.

Para este domingo estão marcados os ensaios dos países que vão atuar na primeira parte da primeira semifinal, marcada para 8 de maio. Cada equipa irá fazer dois ensaios para as semifinais - segunda está marcada para 10 de maio - , e os países selecionados para a final participam em mais três ensaios.

"Há ensaios todos os dias ao longo de todo o dia até à final", referiu a mesma fonte.

Alguns ensaios (os que acontecem nos dias das semifinais e da final) fazem parte dos nove espetáculos abertos ao público, para os quais os bilhetes estão praticamente esgotados.

Cada um desses nove espetáculos (incluindo as duas semifinais e a final), para os quais foram vendidos bilhetes em 88 países, terá cerca de 11.500 espectadores.

A maioria desses bilhetes foi vendida em Portugal (26,55%), seguindo-se Espanha (18,35%), Reino Unido (12,97%), Alemanha (7,62%) e Holanda (3,32%).

Esta lista inclui ainda outros países que participam no concurso, como a Austrália, a Ucrânia, França, Bélgica e Israel, mas também outros que não participam, como o Canadá, os Emirados Árabes Unidos, o Peru, a Coreia do Sul, o Vietname, a Venezuela ou o Brasil.

Quem não tiver bilhete para ver a final na Altice Arena, poderá assistir ao espetáculo na televisão.

A final será transmitida nos 43 países que participam no concurso. Além disso, "foram também vendidos direitos de transmissão para os Estados Unidos da América e a China". Tudo somando, a organização estima que a final tenha "um potencial de 200 milhões de telespetadores".

Em Portugal, a final é emitida pela RTP.

O espetáculo será filmado por 19 câmaras, estando envolvidos três realizadores, dois portugueses e um dinamarquês.

O palco onde irão atuar cantores dos 43 países participantes, inspirado nos Descobrimentos e nos oceanos, foi desenhado pelo alemão Florian Wieder, responsável pelos palcos das edições de 2011, 2012, 2015 e 2017 do concurso.

Além dos concorrentes, vão atuar também na final o vencedor do ano passado, Salvador Sobral, acompanhado por Caetano Veloso, as fadistas Ana Moura e Mariza, a dupla Beatbombers, campeões mundiais de 'scratch', e o músico e produtor Branko.

A estrutura montada na Altice Arena inclui um palco com 460 metros quadrados, rodeado por uma 'passerelle' de 220 metros quadrados, que está ligada ao palco por duas pontes metálicas com doze metros cada uma.

A 'abraçar' o palco estão três círculos suspensos do teto. O mais pequeno, com 60 metros de comprimento e, o maior, com 120.

A acompanhar o concurso estarão 1.670 jornalistas acreditados, de 80 países.

Para que isto tudo aconteça, está mobilizada uma equipa composta por cerca de 900 pessoas, à qual se juntam 400 voluntários. Pela Altice Arena irão andar ainda mais mil pessoas, das delegações dos 43 países a concurso.

Quanto ao orçamento total, é informação "a divulgar oportunamente".

Além da Altice Arena, o concurso irá chegar também ao Terreiro do Paço, onde está montada a Eurovision Village, de entrada livre, que abre no dia 04 de maio e encerra a 12, onde será possível acompanhar os espetáculos num ecrã gigante, e assistir à atuação de várias bandas e artistas portugueses.

A 06 de maio, o concurso ocupa o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), com a cerimónia de abertura e a 'blue carpet', onde irão desfilar os 43 concorrentes.

O Festival Eurovisão da Canção é um formato da União Europeia de Radiodifusão (EBU, sigla em inglês), que este ano é organizado em parceria com a RTP, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.