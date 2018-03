Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho na direção do Diário de Notícias

Hoje às 13:05 Facebook

O Global Media Group anunciou, esta segunda-feira, que os jornalistas José Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho serão os novos Diretor e Diretora Executiva do "Diário de Notícias".

Em comunicado, o grupo também proprietário do "Jornal de Notícias", do desportivo "O Jogo" e da "TSF", entre outras marcas, revelou que Paulo Tavares, atual Diretor Adjunto, irá assumir as funções de Diretor Interino até à nomeação de Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho.

Paulo Tavares, Joana Petiz e Leonídio Ferreira serão convidados a fazer parte da nova Direção do diário lisboeta, mantendo as suas funções atuais, respetivamente, de Diretor Adjunto e Subdiretores.

Paulo Baldaia vai continuar a colaborar com as marcas de informação do grupo.