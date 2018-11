Global Media Group líder na informação digital

Hoje às 17:37 Facebook

A Global Media Group, empresa proprietária do "Jornal de Notícias", detém a liderança absoluta na informação digital no Ranking netAudience de outubro.

O ranking de outubro do netAudience posiciona a Global Media Group, detentor de marcas como o "Jornal de Notícias", "Diário de Notícias", "O Jogo" e "TSF", entre outras, na liderança entre os grupos de media nacionais, com 3,4 milhões de utilizadores únicos.

O JN, com 2,1 milhões de utilizadores únicos, regista um aumento face a setembro de mais 164 mil utilizadores, reduzindo a diferença para o concorrente direto do Grupo Cofina. Mantém o 3º lugar, logo a seguir ao "Público".

O DN apresenta também em outubro uma performance de crescimento aumentando 145 mil utilizadores. Assim, subiu dois lugares no ranking, com 1,6 milhões de utilizadores únicos (ultrapassando o "Record" e a "SIC", com 1,5 milhões e 1,4 milhões, respetivamente).

A marca económica "Dinheiro Vivo", com 1 milhão de utilizadores únicos, conquistou no mês de outubro mais 125 mil utilizadores.

No mesmo registo, a rádio "TSF" sobe quatro patamares no ranking com mais 237 mil utilizadores, obtendo assim 0,8 milhões de utilizadores únicos.