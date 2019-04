Google lança novas ferramentas vocacionadas para as eleições

Hoje às 18:50 Facebook

A Google vai criar novas ferramentas para os utilizadores adaptadas a um ano de eleições em Portugal, um pacote com o objetivo de informar eleitores, apoiar campanhas e proteger eleições, anunciou a empresa esta quarta-feira.

Criado especificamente para as eleições, vai ser introduzido um novo processo de verificação de anunciantes que vão focar as suas campanhas nas eleições europeias e será também lançado um relatório de transparência, explicou hoje em Lisboa a responsável de Políticas Públicas da Google em Portugal, Helena Martins.

Este relatório visa mostrar de forma transparente toda a publicidade política que é feita no motor de busca Google, Youtube e noutros parceiros do grupo.

O esforço de combate contra a desinformação continua a ser uma aposta da Google, que depois de três anos sobre o lançamento do Fundo DNI, iniciativa destinada a apoiar o jornalismo de elevada qualidade através da tecnologia e a inovação, apoiou um total de 662 projetos em mais de 30 países, sendo que 32 são projetos portugueses.

No Google Notícias vai passar a ser mais rápido aceder a notícias relacionadas com as eleições com a criação de um separador dedicado às Europeias de 2019.

Também foram anunciadas novas ferramentas no Youtube, de forma a destacar notícias com conteúdo confiável em mais países da Europa.

Em relação às eleições europeias está para breve o lançamento do projeto 'Factcheck UE' que resulta de um esforço colaborativo de 19 órgãos de comunicação social europeus para combater a desinformação, apoiado pela Google.