Índia recua na decisão de suspender jornalistas devido a notícias falsas

A Índia recuou esta quarta-feira na decisão, anunciada na véspera, de suspender as credenciais de jornalistas acusados de criarem ou difundirem notícias falsas, na sequência de duras críticas da imprensa e da oposição.

Na terça-feira, jornalistas e políticos da oposição acusaram o Governo indiano de tentar amordaçar os meios de comunicação social durante a campanha eleitoral, esperada para o próximo ano.

Vários meios de comunicação indianos relataram que o pedido inicial, anunciado na noite de segunda-feira, para suspender jornalistas acusados de criarem ou divulgarem notícias falsas, foi retirado, de acordo com as instruções do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Modi considerou que as questões em torno de notícias falsas deviam ser tratadas pelo Conselho de Imprensa da Índia, um grupo de imprensa semi-independente.

Na tarde de terça-feira, o Ministério da Informação e Transmissão indiano indicou que as diretrizes para regular as notícias falsas "estavam suspensas", de acordo com um comunicado oficial.