Isaac Alfaiate, o monge que gostava de ser vilão

As gravações de "Valor da vida" já acabaram, mas Isaac Alfaiate ainda sente na pele como foi ser um monge budista que deixou de chamar-se Paulo para assumir o nome de Sri Raj Ashram. E continua a ser visto porque a novela da TVI ainda está em exibição.

Aos 30 anos, o ator e modelo, que nasceu para a representação em "Morangos com açúcar", teve de se preparar para perceber a filosofia da religião, o que implicou a convivência com monges numa comunidade na Ericeira, ler muitos livros e ver muitos filmes. No final, diz-se satisfeito e um pouco contagiado por algumas vertentes budistas.

"Há muita coisa no budismo que faz sentido. Para mim uma das que fazem mais sentido é que o que interessa é o presente, apenas o presente é real, o passado e o futuro não existem... As pessoas têm de viver no presente", diz. Essa filosofia esteve no personagem, já que Sri, quando regressou à sua terra, Guimarães, e se tornou num conselheiro, dava uma lição: a vida acontece no presente.

Isaac Alfaiate

"Foi um desafio enorme. Toda a construção desta personagem não foi fácil, exigiu muito trabalho porque a filosofia de vida de um monge é completamente diferente da nossa", salienta Isaac, garantindo que o "feedback está a ser muito positivo". "Toda a gente gosta muito do Sri, todos os dias recebo imensas mensagens nas redes sociais. Acho que todas as pessoas gostavam de ter um amigo como ele", afirma o ator da TVI que também fez parte do elenco de "A impostora". Modesto a pedir, Isaac, que namora com Inês Abrantes, sublinha que, para este ano, só deseja duas coisas: "Continuar a ter trabalho e sempre com saúde. É o mais importante, o resto vem por acréscimo".

E se a participação em dez novelas já lhe deu oportunidade para representar diversos papéis, o ator não esconde que ainda lhe falta um, que lhe daria muito gozo: "Gostava muito de fazer um bom vilão".