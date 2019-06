Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O "Jornal de Notícias" chegou esta sexta-feira aos 100 mil seguidores no Instagram. Líder nacional na informação generalista online, o JN é também o jornal português com maior expressão no Facebook, contabilizando 2,2 milhões de seguidores, que se somam ainda aos cerca de 467 mil leitores no Twitter.