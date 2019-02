JN cresce e está cada vez mais forte nas audiências online

JN Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jornal de Notícias é o órgão de comunicação social de referência mais procurado online. Só em janeiro ganhou 378 mil utilizadores. Já a Global Media Group reforçou a liderança entre os grupos de media, com cinco sites no top 20.

O JN ultrapassou, no mês de janeiro, o jornal "Público" e a "TVI", voltando ao segundo lugar do ranking dos sites que alcançaram mais utilizadores em Portugal, de acordo com os dados revelados pelo painel netAudience da Marktest.

Reduzindo a distância para a primeira marca da lista, ocupada pelo Correio da Manhã, o JN ganhou 387 mil utilizadores, face a dezembro, alcançando, no total, mais de 2,3 milhões de indivíduos no índice de "multiplataforma reach" (alcance de multiplataformas) do estudo. Desses, cerca de 2,2 milhões representam consumos noticiosos através de dispositivos móveis.

A "Notícias Magazine", produzida e publicada aos domingos com a edição impressa do Jornal de Notícias, e que recentemente venceu o prémio Escolha do Consumidor 2019, subiu quatro lugares, ocupando agora o 30.º lugar, ao alcançar mais 124 mil utilizadores. A "Evasões", revista também produzida pelo JN e distribuída na banca às sextas-feiras, ocupa a 33ª posição no ranking online.

Global Media Group lidera lista

No ranking netAudience, o grupo de media Global Media Group (GMG), que detém o JN, DN, TSF, "O Jogo", entre outras marcas, reforça assim a liderança, chegando, em janeiro, a 3,25 milhões de pessoas, mais 330 mil do que em dezembro. O GMG aumentou, mesmo, as diferenças de cobertura face aos principais grupos de media nacionais: conseguiu mais 154 mil utilizadores do que a Cofina, mais 205 mil do que a Media Capital e mais 646 mil do que o grupo Impresa.



No 14.º lugar do ranking, "O Jogo" ganhou 209 mil utilizadores e assume a segunda posição do segmento desportivo. O DN subiu dois lugares na lista, ultrapassando a SIC e o "Record". O "Dinheiro Vivo" (17.º) conseguiu chegar a mais 402 mil utilizadores, colocando-se três lugares acima no ranking. Já a TSF, que ganhou 76 mil utilizadores, ocupa a 20.ª posição da tabela.

O site "Delas", dirigida para o público feminino, mantém o 25.º lugar no ranking e lidera o segmento Mulheres. O Motor24 lidera o segmento Motores e, ao ganhar 100 mil utilizadores, sobe três lugares na lista geral, para o 29.º.

O site de viagens "Volta ao Mundo" ganhou dois lugares e passou para o 34º, com mais 102 mil utilizadores. A "Plataformamedia" subiu três lugares e passou para 36.º (mais 141 mil utilizadores) e a "Men"s Health" aumentou em 18 mil utilizadores. O "V-Digital" mantém o 40º lugar e a "Women's Health" continua em 42.º

O netAudience mede a quantidade de indivíduos com mais de 15 anos residentes em Portugal continental que visitaram, num mês, o site das entidades auditadas pela Marktest.