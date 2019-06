JN é líder nacional na informação generalista online

Hoje às 10:01 Facebook

O "Jornal de Notícias" é o órgão de comunicação social mais procurado online, tendo alcançado em maio a liderança na informação generalista. O Global Media Group está ao comando na lista dos grupos de media, com cinco sites no top 20.

O JN, que ultrapassou o Correio da Manhã, ocupa agora o segundo lugar no ranking dos sites que alcançaram mais utilizadores em Portugal, de acordo com os dados revelados pelo painel netAudience da Marktest.

Reduzindo em 23 mil utilizadores a distância para a primeira marca da lista, ocupada pela TVI (que inclui nos números as plataformas de entretenimento), o JN ganhou 77 mil utilizadores, face a abril, alcançando no total mais de 2,49 milhões de indivíduos no índice de "multiplataforma reach" (alcance de multiplataformas).

A "Notícias Magazine", produzida e publicada aos domingos com a edição impressa do "Jornal de Notícias", e que venceu o prémio Escolha do Consumidor 2019, subiu três lugares no ranking, ocupando agora a 31.º posição, ao alcançar mais 112 mil utilizadores. A "Evasões", revista também produzida pelo JN e distribuída na banca às sextas-feiras, ganhou três lugares, subindo para o 36.ª, e alcançou mais 46 mil utilizadores.

Global Media Group reforça liderança

Maio foi o melhor mês de sempre para a Global Media Group (GMG), que reforçou a liderança, alcançando mais 33 mil pessoas face ao mês anterior, totalizando 3,674 milhões de utilizadores. O grupo, que detém o JN e a "Notícias Magazine", entre outras marcas, conta com um avanço de 104 mil utilizadores em relação à Mediacapital, segundo na tabela, e de 340 mil face à Cofina, terceiro no ranking, totalizando cinco sites no top 20.

No 11.º lugar do ranking, "O Jogo" ganhou 98 mil utilizadores e assume a primeira posição do segmento desportivo, à frente do "Record". O DN subiu dois lugares na lista, para o 6.º, ultrapassando o "Expresso" e a "SIC", e o "Dinheiro Vivo" (15.º) mantém a liderança entre os económicos, com uma vantagem de 160 mil utilizadores em relação ao "Jornal de Negócios". Já a TSF mantém o 18.º lugar no ranking.

O site "Delas", dirigida para o público feminino, mantém o 24.º lugar no ranking com mais 91 mil utilizadores e o Motor24 continua no 28.º com mais 83 mil utilizadores.

O site de viagens "Volta ao Mundo" ganhou cinco lugares e passou para o 30º, com mais 126 mil utilizadores. A "Plataformamedia" subiu um lugar e passou para 39.º e a "Men"s Health" também subiu cinco e alcançou mais 120 mil utilizadores. O "V-Digital" desceu para 42.º lugar e a "Women's Health" sobe ao 44.º (mais 24 mil utilizadores).

O netAudience mede a quantidade de indivíduos com mais de 15 anos residentes em Portugal continental que visitaram, num mês, o site das entidades auditadas pela Marktest.