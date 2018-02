JN é o jornal online preferido dos portugueses

Hoje às 16:06, atualizado às 17:38 Facebook

O Jornal de Notícias é a plataforma online de notícias favorita dos portugueses. Os dados são da Bareme Imprensa Crossmedia e revelam um crescimento do JN que, em 2017, ascendeu ao primeiro lugar.

Se no ano anterior o "Correio da Manhã" liderava a tabela dos jornais online, relativamente à preferência dos leitores, este ano é o JN o jornal escolhido, sendo o preferido de 12% da amostra.

O JN cresceu um ponto percentual na preferência dos leitores, face aos dados de 2016, contrariando os números que dizem que há mais portugueses a responderem "nenhum" quando questionados por jornal online preferido. Em 2016, 5% dos inquiridos revelaram não ter jornal online preferido e em 2017 9% responderam desta forma.

Por seu lado, o JN passou de 11% a 12% das preferências, um aumento que vale o primeiro lugar, seguido pelo "Público", com 10% e o "Notícias ao Minuto", com 9%.

Satisfação por grátis leva a diminuição dos conteúdos pagos

No estudo, que contou com entrevistas a 2156 internautas, ficou ainda demonstrado que a maioria dos leitores continua a consumir conteúdos gratuitos. Registou-se até uma diminuição de consumo de conteúdos pagos face aos números de 2016, passando de 5,2% para 4,7%, em parte porque estes leitores ficam satisfeitos com a informação gratuita.

Em relação às novas plataformas, o acesso a informação via dispositivos móveis continua a crescer, representando já um veículo de consumo de 76% dos inquiridos, sendo que o computador continua a dominar com 80,2%.