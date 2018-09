JN lança novas histórias em vídeo

Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Mais rápidos, de acesso mais simples e à distância de apenas um toque. O Jornal de Notícias lançou, nas versões mobile, as "stories" em vídeo.

Trata-se de um interface mais intuitivo para navegar nos vídeos, mas também de uma nova forma de contar e relatar a atualidade nacional, internacional, desportiva, local e cultural. Vamos ainda mostrar-lhe os rostos de portugueses anónimos que se distinguem pelo seu percurso de vida, assim como continuar a dar-lhe um resumo da atualidade em 60 segundos.

Poderá encontrar estes vídeos no topo da homepage do Jornal de Notícias no seu smartphone ou tablet, quer seja no sistema operativo Android quer no IOS.

Para os visualizar, basta instalar a aplicação do Jornal de Notícias, disponível na App Store ou Google Play, ou utilizar o seu browser habitual acedendo a jn.pt.