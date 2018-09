JN no top dos sites preferidos

JN Ontem às 22:48 Facebook

O Jornal de Notícias está no topo da tabela dos sites de informação preferidos pelos portugueses, segundo um ranking da "Digital News Report 2018 - Reuters Institute", apresentado esta quinta-feira de manhã.

O relatório, patrocinado pelo Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, revela novos dados sobre o consumo de notícias através de plataformas digitais, com base num universo de mais de 74 mil consumidores de notícias online em 37 países, incluindo Portugal. De acordo com o documento, que visa perceber de que forma é que se faz o consumo de informação em cada país, os sites de notícias portugueses são quase tão populares como a televisão, em termos de alcance semanal, apesar de a monetização desse tráfego continuar a ser uma luta para os meios online.

Analisando as fontes de notícias online mais utilizadas, o JN posiciona-se (com 14%) à frente do "Público" (12%), "Correio da Manhã" (12%), "Observador" (11%) e "Diário de Notícias" (8%). A liderar a tabela está o portal Sapo (18%), o Notícias ao Minuto (16%) e a SIC Notícias (15%).

No ranking de marcas de confiança, o JN surge num honroso quinto lugar (7.16 pontos em 10), num universo de 12 plataformas, atrás da RTP (7.48), "Expresso" (7.32), "Público" (7.20) e SIC (7.16).

A confiança nas notícias em Portugal tem sido consistentemente alta ao longo dos anos, com 62% da amostra a afirmar que confia nas notícias em geral. Enquanto 48% confia nas notícias encontradas nos motores de busca, apenas 29% dizem ter confiança nas notícias que circulam nas redes sociais.

Ainda de acordo com o documento, os consumidores de notícias portugueses mostram altos níveis de preocupação com manipulação e notícias falsas. Quase metade dos inquiridos garantiu ter assistido a exemplos de mau jornalismo na semana anterior à do questionário, com 38% a falar de conteúdo produzido para corresponder a uma agenda específica.

O relatório do Instituto Reuters coloca em foco as questões de confiança e desinformação, novos modelos de negócios online, o impacto da mudança de algoritmos do Facebook nos sites de notícias e o aparecimento de novas plataformas e aplicações. A pesquisa foi realizada pela empresa YouGov, através de um questionário online lançado no início deste ano.