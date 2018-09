"Jornal de Notícias" é o jornal online preferido dos portugueses

JN Hoje às 17:43 Facebook

O "Jornal de Notícias" é o site de informação preferido dos portugueses. Os dados são da Barema Imprensa Crossmedia e revelam um crescimento do JN, que sobe ao primeiro lugar, superiorizando-se ao "Público" e ao "Notícias ao Minuto", em segundo e terceiro, respetivamente.

Se no ano passado o jornal "Correio da Manhã" liderava o tabela dos jornais online preferidos, agora é o JN o escolhido, com 12%.

O JN cresceu um ponto percentual na preferência dos leitores, face aos dados de 2016, contrariando os números que dizem que há mais portugueses a responderem "nenhum" quando questionados por jornal online preferido. Em 2016, 5% dos inquiridos revelaram não ter jornal online preferido e em 2017 9% responderam desta forma.

Por seu lado, o JN passou de 11% a 12% das preferências, um aumento que vale o primeiro lugar, seguido pelo "Público", com 10% e o "Notícias ao Minuto", com 9%.

Leitores manifestam interesse em pagar por reportagens na Internet

A maioria dos jornais portugueses continua a ter os artigos online disponibilizados de forma gratuita. Ainda assim, 40% dos inquiridos demonstrou interesse em pagar por reportagens ou artigos de investigação. Os conteúdos relacionados com a área da saúde ou da cultura também levariam os leitores a pagar para os lerem nas plataformas digitais.

Sobre os canais mais usados para os leitores, são os sites dos jornais que dominam esta categoria. Mais de 80% dos inquiridos admite usar os sites para ver notícias na Internet, sendo que 66% usa as redes sociais. Também as aplicações móveis se destacam nos acessos via mobile. Cerca de 70% da amostra usa as apps dos jornais e 63% as das redes sociais.

Os smartphones são cada vez mais a plataforma principal para ler notícias na Internet. Os acessos através do smartphone, agora com 76,4%, cresceram 13 pontos percentuais face a 2016. Ainda assim, o computador continua a ser o equipamento mais utilizado, mesmo que apenas quatros pontos à frente do smartphone.