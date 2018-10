Jornal de Notícias homenageado com "Prémio Carreira" no Escritaria

Hoje às 19:49 Facebook

No ano do 130.º aniversário do Jornal de Notícias, o júri realçou a "marca de diferença no panorama jornalístico".

O Jornal de Notícias recebeu o "Prémio Jornalismo - Categoria Carreira" do Escritaria 2018. O júri realçou o papel da comunicação social na promoção do evento e também da literatura e da língua portuguesa. E o JN, publicação que "marca a diferença no panorama jornalístico sem nunca esquecer a cultura", atravessou "revoluções e profundas transformações na forma de fazer jornalismo, mas foi capaz de se manter fiel a um conjunto de princípios editoriais", justificou o júri.

O presidente da Câmara de Penafiel realçou também que "o JN tem sido um parceiro sempre presente, desde a primeira edição. Este é um prémio justo e merecido", afiançou Antonino de Sousa.

Domingos de Andrade, diretor do JN, recebeu o prémio das mãos do autarca e salientou o papel de homens como o escritor e jornalista Germano Silva, que carregaram ao longo dos anos o "património" do jornal. "O JN tem conseguido, apesar de todas as dificuldade que a imprensa atravessa, continuar a ser o bastião de uma região, que desapareceria do espaço mediático se não fosse este jornal", afirmou, prometendo continuar este legado, na senda do que tem vindo a ser feito nos últimos quatro anos na direção de Afonso Camões.

"Este prémio é para o JN, mas sobretudo para as gerações de jornalistas que ao longo dos 130 anos de vida do jornal lutaram por um jornalismo livre, orgulhoso da sua pronúncia, de territórios com gente dentro".