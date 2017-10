Jornal de Notícias líder absoluto no digital

Hoje às 19:15, atualizado às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jornal de Notícias voltou a liderar em setembro, com 19,2 milhões de visitas nas plataformas digitais, o ranking Netscope, ultrapassando o Correio da Manhã que obteve 18,2 milhões de visitas no último mês.

Também em acessos através de telemóveis e tablets, o Jornal de Notícias se encontra à frente do seu concorrente, com 14,4 milhões de visitas e 47,1 milhões de páginas vistas. Sendo assim, o JN é a marca preferida dos leitores em plataformas digitais no segmento de informação geral.

O Global Media Group, a qual pertence o Jornal de Notícias, atingiu também a maior liderança de sempre no Netscope de setembro, pois as marcas de informação do Grupo continuam pelo 16º mês consecutivo a ser a primeira preferência do público para ler notícias e outros conteúdos nas plataformas digitais.

O ranking Netscope de setembro coloca o Grupo detentor de marcas como o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo e TSF, entre várias outras marcas, com 63,6 milhões de visitas totais, distanciando-se cada vez mais (35% à frente) dos restantes players do mercado. Em páginas vistas, o Grupo lidera pelo segundo mês consecutivo com 328,7 milhões (13% à frente dos restantes players). A liderança do Grupo nos acessos mobile é indiscutível, com 46,9 milhões de visitas e 191 milhões de páginas vistas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O Diário de Notícias, com 12,7 milhões de visitas e 39,6 milhões de páginas vistas, continua à frente do Público (11,1 milhões e 37,3 milhões) e do Expresso (9,4 milhões e 28,7 milhões) em ambos os indicadores. Já em relação aos acessos mobile, o Diário de Notícias registou 8,9 milhões de visitas e 19,5 milhões de páginas vistas, estando à frente do Público e Expresso.

Nas marcas desportivas, O Jogo é o segundo site com mais visitas em acessos mobile (12,3 milhões) e é o quinto site com mais visitas do ranking (16,3 milhões). No mês de setembro o diferencial, no indicador visitas, face ao segundo concorrente deste segmento, atingiu o menor valor de sempre (16,3 milhões vs 18,5 milhões do Record).

O Dinheiro Vivo, marca de informação económica do grupo, é líder digital na Economia em páginas vistas com 15,1 milhões (Jornal de Negócios 13,5 milhões e Económico 8,6 milhões), e líder também em acessos mobile nos dois indicadores: 2,2 milhões em visitas e 9,8 milhões em páginas vistas (Jornal de Negócios 1,6 milhões e 4,2 milhões e Económico 1,8 milhões e 3,6 milhões, respetivamente).

A marca de informação de rádio do grupo, TSF, regista em setembro 1,9 milhões em visitas e 7,9 milhões em páginas vistas.

A marca Delas, mantém a sua liderança sustentada no segmento feminino, registando no mês de setembro 2,5 milhões de visitas e 15,2 milhões de páginas vistas.

A mais recente marca do grupo, Men's Health, bate o seu record no mês de setembro quer em visitas (731 mil) quer em páginas vistas (7,1 milhões), liderando assim no segmento dos sites masculinos.

No segmento de sociedade a N-TV em setembro regista 1,2 milhões de visitas e 19,1 milhões de páginas vistas.

No segmento automóvel o Motor 24 mantém a sua liderança, com 1,5 milhões de visitas e 11,9 milhões de páginas vistas, distanciado segundo player deste segmento, Autohoje (com 1,2 milhões e 3,7 milhões, respetivamente).

A Volta ao Mundo apresenta em setembro 1M de visitas e 9,9M de páginas vistas.

A Evasões capta 900 mil de visitas e 8,3 milhões de páginas vistas.

A Notícias Magazine regista 1,1 milhões de visitas e 7,3 milhões de páginas vistas.