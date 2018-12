Khashoggi e outros jornalistas mortos ou detidos são a personalidade do ano

Hoje às 13:33 Facebook

A "Time" premiou os jornalistas que, ao longo do ano, foram detidos ou vítimas de homicídio no exercício da sua profissão.

Jamal Khashoggi, o jornalista saudita assassinado na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, em outubro passado, é a figura mais reconhecida de um grupo de jornalistas presos ou assassinados, ao longo de 2018, que a revista Time escolheu para Figura do Ano.

Khashoggi, que era colunista do jornal Washington Post e crítico do governo da Arábia Saudita, foi assassinado em outubro passado no interior da embaixada saudita em Istambul, num ato concertado que as autoridades turcas e várias agências de informação consideram que foi ordenada pelo príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

A lista inclui ainda quatro jornalistas do jornal Capital Gazette que foram mortos a tiro num massacre na capital do estado de Maryland, nos EUA, em julho passado, por um homem que tinha processado a publicação e perdido o caso em tribunal.

Dois jornalistas da agência Reuters, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, entram também na lista, por terem sido condenados a sete anos de prisão, em setembro, acusados de terem revelado segredos de Estado, no decurso de uma investigação sobre massacres de muçulmanos rohingya.

A lista termina com Maria Ressa, jornalista filipina cujo 'site' (Rappler) foi processado por difamação pelo governo das Filipinas, após uma investigação sobre corrupção.

O anúncio da Figura do Ano foi feito hoje em Nova Iorque, durante uma emissão do programa "Today", da NBC, em Nova Iorque, pelo diretor da revista, Edward Felsenthal.

Todos os anos, a revista Time escolhe uma pessoa ou grupo de pessoas que mais influenciaram as notícias e o mundo, "para o melhor e para o pior", durante o ano que finda.

Em 2017, a Figura do Ano da revista Time tinham sido as mulheres que lideraram o movimento "MeToo", contra abusos sexuais.