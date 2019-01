Marcelo conforta Roberto Leal na RTP1

Sofia Esteves Hoje às 18:06 Facebook

Presidente da República aceitou o convite do canal público e fez-se ouvir no programa "Agora nós".

Após ter telefonado em direto para Cristina Ferreira, no dia de estreia do seu programa para lhe desejar boa sorte, e de ter concedido uma entrevista a Manuel Luís Goucha, na véspera de Natal, chegou a vez de a RTP ser brindada com uma mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa.

Roberto Leal, que luta contra um cancro, foi o convidado desta quarta-feira do programa "Agora Nós", apresentado por Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos. Ao longo da emissão, foi recebendo várias mensagens de apoio e conforto de amigos. Para além de Toy, Cinha Jardim e Glória Bento, a mensagem de Marcelo foi a que causou mais impacto e que mais emocionou o cantor. Apesar de não conseguir entrar em direto, devido a compromissos, o presidente gravou um vídeo onde deseja as melhoras ao artista, que diz conhecer há muito tempo.

"Queria neste momento saudar com um grande abraço de amizade, acompanhando um período mais difícil da vida. Mas sobretudo saudar pelo papel, ao longo de tantos anos, da projeção da língua portuguesa, daquilo que é a música e a ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, em particular às luso-brasileiras. E, nessa medida, tornando Portugal mais presente no Brasil e não só. É o que tem feito Roberto Real. Daqui um grande abraço para ele", disse o presidente.

Roberto Leal recebeu ainda uma camisola do Benfica autografada por todos os jogadores e que foi acompanhada de uma mensagem de apoio.