Maria diz admirar Cristina e lamenta comparações

À margem da polémica, Maria Cerqueira Gomes tem evitado comentar todo o mundo novo que a rodeia. Até quarta-feira, dia em que escreveu no seu blogue a sua experiência.

E fê-lo antes de se revelar, em lágrimas, na entrevista a Fátima Lopes para o "Conta-me como és" e que será exibida pela TVI no sábado.

Num longo texto que pode ser lido no "Come on Mary", a apresentadora portuense assumiu o que sente desde que se estreou no "Você na TV", ao lado de Manuel Luís Goucha, a quem não poupa elogios. Nestes dias, Maria descobriu que "a realidade de trabalhar na televisão líder de audiências" vai além do que faz dentro do estúdio e que há coisas que não pode controlar.

Invasão da vida privada

"É fora do pequeno ecrã que estão os verdadeiros problemas", referindo-se à invasão da sua vida privada e ao que vai vendo nas redes sociais e em alguma Imprensa. E deixou um recado: "Deixemos as discussões exageradas, os comentários insultuosos, as comparações e as notícias falsas. Que se fale mais do amor e da verdade. Da boa relação com toda a minha família, que sempre me apoiou e que o continuará a fazer diária e incondicionalmente".

Por fim, sublinha a "admiração" que tem por Cristina Ferreira e pela "concorrência que se quer saudável". Mesmo que "O programa de Cristina" na SIC continue a liderar, aumentando as audiências no segundo dia para 42,2% de share total (40,1% na estreia), contra os 19,4% obtidos pelo "Você na TV", que perdeu mais telespectadores do que na véspera.