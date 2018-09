Miguel Guedes muda-se para a TVI

Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

O músico e jurista Miguel Guedes vai abandonar o espaço de comentário futebolístico no programa da RTP "Trio de Ataque", bem como a colaboração que mantinha na Antena 1, para abraçar um novo desafio na TVI, onde irá participar num programa dedicado ao desporto-rei, no qual continuará a defender as cores do F. C. Porto.

"Após 14 anos na rádio e oito anos na televisão pública, saio para construir um ciclo de felicidade tão grande ou maior do que aquele que vivi na RTP", afirmou o também colunista do JN, que deixou ainda uma mensagem de agradecimento "a todos os profissionais da RTP, sem exceção", com os quais trabalhou diretamente.