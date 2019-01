Ministro da Defesa acusa TVI de falta de noção após entrevista a Mário Machado

Hoje às 12:18 Facebook

O Ministro da Defesa, João Cravinho, comparou a TVI aos incendiários, reagindo à polémica presença de Mário Machado no programa "Você na TV", na quinta-feira.

"Vivemos tempos complexos, e é preciso ter a noção que uma atitude destas por parte da estação em causa não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas", escreveu João Cravinho na sua conta pessoal no Twitter.

Mário Machado, líder do partido Nova Ordem Social e fundador da organização de extrema-direita "Portugal Hammerskins", esteve no "Você na TV". A ERC já confirmou que vai analisar as queixas contra a presença de Mário Machado no programa.

Esta sexta-feira, em entrevista ao jornal "Público", o apresentador da TVI Manuel Luís Goucha abordou a polémica entrevista, explicando que apesar de não não se rever com as "ideias do convidado", defende a importância dos debates televisivos. "Não devemos ter medo dos debates televisivos, pelo contrário. É uma oportunidade de ouro para confrontar argumentos e ideias", justificou.