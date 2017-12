Mais de 80 jornalistas assassinados em 2017

Ontem às 23:28 Facebook

Pelo menos 81 jornalistas foram assassinados enquanto exerciam a sua profissão durante 2017, tendo disparado os números de atos de violência e assédio contra repórteres, de acordo com a maior organização de imprensa do mundo.

Segundo o relatório anual da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ), os repórteres perderam a vida em assassinatos específicos e mais de 250 jornalistas estavam na prisão em 2017.

O número de mortes registadas até 29 de dezembro foi o menor da década, abaixo dos 93 registados em 2016. O maior número de mortes ocorreu no México, mas também morreram muitos jornalistas em zonas de conflito, como no Afeganistão, no Iraque e na Síria.

O presidente da FIJ, Philippe Leruth, disse que embora a queda no número de mortes de jornalistas em 2017 "represente uma tendência descendente, os níveis de violência no jornalismo continuam inaceitavelmente altos".

Oito mulheres jornalistas foram mortas este ano, duas em democracias europeias - Kim Wall na Dinamarca, que morreu no submarino de um inventor sobre o qual escrevia, e a jornalista de investigação maltesa Daphne Caruana Galizia que morreu vítima de uma explosão de uma bomba colocada no seu carro.

Além das mortes, a FIJ adverte que se registam "números sem precedentes de jornalistas detidos, forçados a fugir e que a autocensura é generalizada e que há impunidade para os assassinatos, assédio, ataques e ameaças contra o jornalismo independente".

A Turquia, onde a pressão oficial sobre os media cresceu na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado fracassada, em julho de 2016, está a destacar-se por colocar repórteres atrás das grades. Cerca de 160 jornalistas estão presos.

Países com maior número de assassinatos de jornalistas em 2017:

Cidade do México: 13

Afeganistão: 11

Iraque: 11

Síria: 10

Índia: 6

Filipinas: 4

Paquistão: 4

Nigéria: 3

Somália: 3

Honduras: 3