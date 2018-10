Hoje às 15:15 Facebook

A Netflix divulgou, esta quinta-feira, as primeiras imagens do regresso de "La Casa de Papel", que tem estreia marcada para 2019.

Segundo a plataforma de streaming, o grupo está de volta com reforços, mas "desta vez acontecerá mais do que um simples assalto" e "os riscos são agora maiores que nunca".

Ao som da emblemática música da revolução italiana "Bella Ciao", o vídeo divulgado relembra alguns dos atores que já entraram nas temporadas anteriores da série e apresenta ao público algumas caras novas. Assim, ao elenco já conhecido, formado por Álvaro Morte (O Professor), Úrsula Corberó (Tóquio), Alba Flores (Nairóbi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturito), Darko Peric (Helsínquia) e Pedro Alonso (Berlim), juntam-se atores como Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) e Rodrigo de la Serna (O Engenheiro).

As imagens mostram a primeira reunião entre os artistas, que lêem, pela primeira vez, o guião da terceira parte de "La Casa de Papel". No final do vídeo, o aparecimento de Pedro Alonso (Berlim) - que morreu no final da segunda parte - deixa os espectadores a pensar.