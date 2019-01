Nónio: Registe-se para ter acesso livre a mais de 70 sites de informação

JN Hoje às 17:05 Facebook

Um registo simples e gratuito passa a dar acesso livre a mais de 70 sites de seis grupos de comunicação social. É a plataforma Nónio.

Os maiores grupos de comunicação do país (Global Media Group, Cofina, Impresa, Mediacapital, Público, Renascença) uniram-se numa plataforma tecnológica que uniformiza o registo de utilizadores em mais de 70 sites de informação.

Esta plataforma chama-se Nónio e o registo é simples e gratuito. Basta aceder a https://nonio.net. No registo é pedido o nome, email, data de nascimento e género. A plataforma garante a salvaguarda da proteção dos dados dos utilizadores e finalidade e utilização dos mesmos.

Desde o final do ano passado que o pedido de registo era solicitado aos utilizadores durante a navegação nos sites de informação, no qual se inclui o "Jornal de Notícias", além de outros meios do Global Media Group, como a TSF e O Jogo. Mas, desde esta quinta-feira, dia 24, o registo passou a ser necessário para ter acesso livre às notícias publicadas - quem não estiver registado só consegue ler três artigos por dia.

Mantém-se o acesso livre às fotogalerias, materiais áudio e vídeo e à homepage (página de entrada) do site e das respetivas secções, assim como das matérias acedidas através de redes sociais e do motor de busca Google. Ficam também excluídos do Nónio os IPs internacionais.

O Nónio uniu os seis maiores grupos de comunicação social do país no objetivo de conhecer melhor os utilizadores, para assim qualificar melhor as audiências e aumentar a eficiência da publicidade, assinaturas digitais e conteúdo que cada utilizador vê, à semelhança do que acontece com as grandes plataformas internacionais. Os mais de 70 sites abrangidos reúnem 85% da audiência nacional de Internet.

Nónio deve o seu nome a um instrumento de navegação inventado no século XVI pelo matemático português Pedro Nunes e foi cofinanciado em 900 mil euros pelo fundo de inovação Digital News Initiative (DNI), promovido pela Google para projetos de Imprensa.