Novo diretor no "Jornal de Notícias"

O jornalista Domingos de Andrade, diretor-executivo do "Jornal de Notícias", foi nomeado diretor, após o parecer favorável do Conselho de Redação, sucedendo no cargo a Afonso Camões, que vai assumir funções como diretor-geral de Conteúdos da Global Media Group, grupo a que o jornal pertence.

Domingos de Andrade iniciou a carreira profissional no "Jornal de Notícias" em 1994, onde desempenhou funções em todos os patamares de chefia e direção. Desempenhou os cargos de diretor-adjunto de Informação na Agência Lusa e foi diretor de Informação e Programas do Porto Canal.

A restante equipa diretiva será formada pelos jornalistas Inês Cardoso, Pedro Ivo Carvalho e Manuel Molinos, que também transitam da anterior Direção.

Jornalista desde 1998, Inês Cardoso começou por trabalhar na Redação de Lisboa do JN, onde passou por várias editorias e coordenou as secções de informação local. Em 2009, integrou a equipa fundadora do diário "i", acabando por voltar ao JN em novembro de 2014, para assumir funções como subdiretora.

Pedro Ivo Carvalho ingressou no JN em 1999, onde integrou as secções de Política e Economia. Desempenhou funções como editor nas secções de informação local, assumindo, em 2009, o cargo de editor-executivo e, em abril de 2017, de subdiretor.

Manuel Molinos é jornalista desde 1989. Iniciou a carreira no jornal "O Comércio do Porto", depois de ter sido colaborador de "O Primeiro de Janeiro". Em 1999, ingressa no "Diário do Norte". Integra depois o JN, onde centra a atividade profissional na informação e produção digital. Foi editor e editor-executivo. Assumiu funções como subdiretor em dezembro de 2017. A Direção entra em funções amanhã.