Nuno Artur Silva diz ter sido alvo de "campanha difamatória, reles, miserável"

O ainda administrador da RTP, Nuno Artur Silva, que não continuará no cargo, depois de o Conselho Geral Independente da empresa ter considerado a sua continuidade "incompatível", defende ter sido alvo de uma campanha "difamatória, reles, miserável, sem escrúpulos".

É a primeira vez que o administrador, que continua em funções até à nomeação do substituto, fala publicamente sobre a saída forçada. Numa mensagem publicada esta quinta-feira no Facebook, o fundador e proprietário da Produções Fictícias disse que a campanha "bem sucedida" contra si lançada surge com "o intuito de impedir" a sua continuidade na administração da RTP.

Na nota, lembra as manifestações positivas que tem recebido "de pessoas que, não tendo contacto com tablóides onde trabalham pessoas que se fazem passar por jornalistas e que representam a pior escumalha da comunicação social". "São pessoas que simplesmente como ouvintes e espectadores dos canais da RTP têm feito questão de me dizer que não percebem o que se passou e que estão a gostar cada vez mais desta RTP e a encontrar nela a evidência de serviço público", escreveu.

O também escritor rematou recordando os "três anos empolgantes" em que, com "excelentes equipas", concretizou muito do que acreditava poder ser feito. "Agora é tempo de regressar ao meu lugar de sempre: um qualquer sítio onde possa ter ideias, escrever e desenvolver projetos com outras pessoas. Continuarei sempre a fazer o que gosto. Com quem gosto. Tenho os inimigos certos. Que mais posso desejar?", terminou.

Na semana passada, o Conselho Geral Independente (CGI) da RTP comunicou o afastamento de Nuno Artur Silva, "responsável, nos últimos três anos, pela reconfiguração estratégica da política de conteúdos da empresa, numa ótica de serviço público de media". O "modo altamente meritório" como exerceu funções, assumiu o CGI em comunicado, não impediu o afastamento do escritor, que deverá ser substituído pelo gestor Gonçalo Reis.

A continuidade de Nuno Artur Silva na RTP é "incompatível com a irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais privados, cuja manutenção não é aceitável, não obstante o CGI, no âmbito das suas funções de supervisão e fiscalização, não ter verificado que isso tenha sido lesivo da empresa, no decurso do seu mandato", argumentou o Conselho Geral Independente, no comunicado.