A 23.ª gala dos Globos de Ouro realizou-se no domingo à noite, no Coliseu de Lisboa, sob a apresentação do estreante César Mourão, que acabou por protagonizar um dos momentos altos da noite.

Como já vai sendo habitual, a SIC e a revista "Caras" atribuíram prémios aos melhores de cinco áreas: Cinema, Música, Teatro, Moda e Desporto. Consulte, abaixo, os premiados.

Cinema

Melhor Atriz

Rita Blanco em "Fátima"

Melhor Ator

Nuno Lopes em "São Jorge"

Melhor Filme

"São Jorge" de Marco Martins

Teatro

Melhor Atriz

Rita Cabaço em "A Estupidez"

Melhor Ator

Miguel Loureiro em "Esquecer"

Melhor Peça/Espetáculo

"Sopro" de Tiago Rodrigues

Teatro

Melhor Desportista Feminino

Inês Henriques - Atletismo

Melhor Desportista Masculino

Cristiano Ronaldo - Futebol

Melhor Treinador

Leonardo Jardim - Futebol

Moda

Melhor Modelo Feminino

Maria Miguel (L"agence)

Melhor Modelo Masculino

Fernando Cabral (Karacter)

Melhor Estilista

Alexandra Moura

Música

Melhor Intérprete Individual

Raquel Tavares

Melhor Grupo

HMB "Mais"

Melhor Música

"Amar pelos Dois" - Salvador Sobral

Revelação do Ano

Bárbara Bandeira (cantora)

Prémio Mérito e Excelência

José Cid

Além de premiar a "crème de la crème" das várias áreas, a gala dos Globos de Ouro tem vindo a habituar o público a momentos de comédia e improviso.

César Mourão, que se estreou a apresentar a gala anual dos Globos de Ouro, acabou por protagonizar um dos momentos altos da noite, ao desafiar o ator José Fidalgo para um beijo. Ainda que no início se tenha mostrado reticente à ideia, o também modelo acabou por entrar no jogo e surpreender o apresentador com um arrebatador beijo na boca.