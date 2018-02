Hoje às 00:59 Facebook

Peu Madureira, Janeiro, Catarina Miranda, Anabela, Beatriz Pessoa, Joana Barra Vaz e Joana Espadinha foram apurados para a final do Festival RTP da Canção, a decorrer na noite do dia 4 de março, no Pavilhão Multiusos de Guimarães.