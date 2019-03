Pais opõem-se ao documentário Netflix sobre Maddie

JN Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Netflix deverá estrear, esta sexta-feira, um especial sobre o desaparecimento de Maddie McCann.

O gigante do streaming pouco ou nada revelou sobre a série, que se pensa ser uma documentário com oito episódios, encomendado em 2017 e cuja estreia foi repetidamente adiada.

O programa não contou com a participação dos pais da menina, que se opõem à produção. O porta-voz de Kate e Gerry McCann esclareceu que a família e os seus amigos "foram abordados há alguns meses para participar no documentário. Não foi a pedido de Kate e Gerry, que não veem como é que o programa pode ajudar a procura por Maddie e, por isso, decidiram não participar".

Segundo o "The Guardian", tem havido muita especulação à volta da produção, que não terá conseguido falar com algumas das personalidades essenciais ligadas ao caso. Para já pouco mais se sabe sobre o programa, que está a provocar algum rebuliço na imprensa britânica. O tabloide "Daily Mail" afirma que a tese que o programa irá defender é que Maddie pode ainda estar viva e nas mãos de traficantes sexuais. O "The Guardian" escreve que Gonçalo Amaral, um dos inspetores da Polícia Judiciária que investigou o caso, poderá ser um dos entrevistados.

Cada um dos episódios terá custado mais de um milhão de euros a produzir e terão sido entrevistadas mais de 40 pessoas.

A Netflix ainda não confirmou oficialmente o lançamento do programa, mas é esperado que um trailer seja divulgado já esta quinta-feira.

Maddie McCann desapareceu a 3 de maio de 2007, na Praia da Luz, no Algarve.