Paulo Dentinho diz que há complô contra si na RTP

Paulo Dentinho, diretor de informação da RTP, disse esta terça-feira ao Conselho de Redação da estação que há "indícios que sustentam suspeitas de um possível complô" contra si, envolvendo elementos da empresa e do site que lançou a notícia sobre o seu post, onde, aludia ao caso da alegada violação de Cristiano Ronaldo.

A polémica estalou na passada quarta-feira, na sequência de um post publicado por Paulo Dentinho no Facebook, onde se referia a "homens que violam mulheres". No dia seguinte, e numa outra publicação, o diretor de informação da RTP escreveu que há "violadas de primeira, de segunda categoria e de terceira". Nas publicações, reproduzidas pelo site Vox Poo Tv, aparecia ainda várias vezes a palavra "puta" e a expressão "herói nacional".

Apesar de Dentinho não referir nomes, a Vox Pop Tv associa o post ao caso da acusação de violação sobre Cristiano Ronaldo.

Segundo o comunicado do Conselho de Redação (CR) da RTP, emitido após a reunião de ontem e a que o JN teve acesso, o diretor de Informação recusou-se a responder às perguntas dos elementos do conselho que lhe pediram explicações e limitou-se a ler uma declaração, onde aludiu ao complô na empresa contra si. "O director entende que esta situação é grave e admite dar dela conhecimento às autoridades competentes", lê-se no documento.

Aos membros do CR da RTP, Paulo Dentinho negou ainda que haja algum inquérito interno a decorrer contra si.

No mesmo documento acrescenta-se ainda que o diretor fez uma exposição cronológica de todo o caso, tendo admitido que se tratou de um "texto excessivo", razão pela qual retirou o post a posteriori. A linguagem usada pelo jornalista mereceu ainda a condenação do Conselho de Redação da RTP.