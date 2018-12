Sara Oliveira Hoje às 21:42 Facebook

Foi numa visita "sui generis" aos cenários do programa que a nova edição de "Dança com às estrelas" foi lançada, esta segunda-feira, nos estúdios da Plural, em Bucelas. Como anfitriões, Rita Pereira e Pedro Teixeira dançaram e encantaram.

Mesmo na reta final de gravidez, a atriz junta-se ao colega na apresentação do formato que testa o talento para o baile de algumas figuras públicas. Entre elas, Kelly Bailey, Vitor Hugo, Bárbara Bandeira, André Costa, Badoxa, Tiago Teotónio, Jessica Athayde ou Anamar.



Mónica Jardim foi das últimas a entrar paral rol de concorrentes. Foi para substituir Carina Caldeira que, a semana passada, se magoou numa costela num dos ensaios com o dançarino profissional Nuno Moreira.



À apresentadora do Porto Canal foi obrigada a desistir, mas também se juntou no evento de apresentação, mostrando que também faz parte do projeto que a lesão afastou.



Cifrão e Alexandra Lencastre mantém-se no júri, como aconteceu nas três primeiras edições, mas agora já não há Alberto Rodrigues, o sr. Alberto, a avaliar. No lugar do bailarino, surge agora Duarte Vieira.



"Dança com as estrelas" estreia no próximo domingo já com Rita Pereira em contagem decrescente para ser mãe, embora já tenha dado provas que nem a proeminente barriga a consegue fazer parar.



"Tenho tanto orgulho deste elenco!!! Está a acontecer, gente!!! "Dança com as estrelas" está a chegar!!!", partilhou a estrela de Queluz de Baixo, no Instagram, juntamente com uma imagem de todos os que fazem parte do dinâmico projeto.