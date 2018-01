Royal Mail lança selos de "Game of Thrones"

Hoje às 12:13, atualizado às 12:16 Facebook

O Royal Mail apresentou um conjunto de 15 selos de primeira classe sobre a série "Game of Thrones", que estará à venda no final deste mês.

A nova coleção de selos é um tributo à participação da Grã-Bretanha na série de televisão e conta com as principais personagens do enredo.

Os selos incluem a "Mãe de Dragões" Daenerys Targaryen, papel interpretado por Emilia Clarke, Jon Snow (Kit Harington), Arya Stark (Maisie Williams), Cersei Lannister (Lena Headey), Sansa Stark (Sophie Turner), Tywin Lannister (Charles Dance), Eddard Stark (Sean Bean), Olenna Tyrell (Dame Diana Rigg), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) e Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau).

Existirão ainda cinco selos com imagens do Night King e dos White Walkers, gigantes, lobisomens e dragões, e o Trono de Ferro.

A série da HBO é baseada nos livros de George RR Martin e filmada em muitas localizações na Irlanda do Norte, contando com um elenco de atores britânicos e irlandeses, entre outra nacionalidades.

O lançamento da coleção sairá antes da oitava e última temporada de "Game of Thrones", que está atualmente em produção.