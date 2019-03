RTP diz que vai manter "relação de cooperação" com FPF

Hoje às 19:31 Facebook

A RTP vai manter a "relação de cooperação" coma Federação Portuguesa de Futebol, disse à Lusa fonte oficial da estação pública, no dia em que foi conhecido que a entidade cessou o memorando de entendimento assinado em janeiro.

"A Rádio e Televisão de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol têm uma cooperação histórica e que visa o desenvolvimento do desporto português, nomeadamente o futebol. O memorando de entendimento, assinado a 09 de janeiro, estabelecia princípios para promover as várias seleções nacionais em Portugal e na diáspora, bem como outras iniciativas de interesse para a RTP", afirmou a mesma fonte.

"Tendo a FPF entendido que o espírito do referido memorando de entendimento não estava a ser devidamente compreendido, entendeu cessar o mesmo", prosseguiu.

No entanto, a "RTP manterá a sua relação de cooperação com a FPF, existente há décadas, colaborando em projetos que promovam as competições nacionais e as várias seleções portuguesas no nosso país e junto das comunidades emigrantes, no cumprimento das suas obrigações de serviço público", concluiu a mesma fonte.

Em causa está um acordo para a criação de um canal privado - o 11 - com recursos do Estado, que estabelecia a cedência do arquivo, meios e recursos da televisão pública. A que se juntava a utilização do Centro de Produção da RTP no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia.

O assunto foi levado esta terça-feira ao debate quinzenal por Catarina Martins, líder do BE, que confrontou o primeiro-ministro António Costa com o facto de a "RTP ter-se comprometido com a Federação Portuguesa de Futebol" a "criar um canal concorrente" à empresa do Estado. O chefe do Governo foi claro: "partilho da mesma perplexidade".

Costa diantou ainda que o Governo já tinha pedido explicações à administração presidida por Gonçalo Reis.