A RTP exibe, esta terça-feira, o documentário "Tarrafal", filmado no Porto, sobre o que restou depois da demolição do Bairro S. João de Deus.

Filme do realizador Pedro Neves, nascido em Leiria e radicado na Invicta, que procurou introduzir-se na vida das pessoas que ali habitam para viver com elas as suas esperanças e frustrações.

Estreado em 2016 no festival Porto Post Doc, com produção da Red Desert, "Tarrafal" será exibido na RTP2, às 23.40 horas.