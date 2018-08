"Serralves em festa" celebra 15º aniversário com mais 50 horas de animação

Catarina Ferreira 22 Maio 2018 às 14:20 Facebook

Twitter

Serralves apresentou, esta terça-feira, o programa do "Serralves em festa", que assinala o 15º aniversário do certame.

Na edição comemorativa do "maior evento da cultura contemporânea portuguesa", como referiu Ana Pinho, presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, a música portuguesa ganha destaque, com os concertos de Orelha Negra, o projeto Mão Verde de Capicua e Pedro Geraldes, a Orquestra de Jazz de Espinho, a Escola do Rock de Paredes de Coura e ainda os Drumming.

Mas haverá também nomes internacionais a completar o cardápio como o britânico Mark Fell, a violinista indiana Nandini Muthuswamy ou o violoncelista italiano Sandro Mussida.

O espetáculo da companhia francesa de circo contemporâneo Inextremiste, que vai apresentar "Exit", em que quatro pessoas que tentam fugir de um hospital psiquiátrico, num balão de ar quente que vai voar pelo Prado de Serralves, vai ser "uma performance que vai questionar as leis da gravidade", assegurou João Ribas, diretor do Museu de Serralves. Na dança contemporânea o destaque vai para Mathilde Monnier e Bertrand Davy.

No aquecimento para a festa, a partir de dia 31 haverá performances na Baixa, no aeroporto e na marginal de Matosinhos.

Como em todas as edições, a entrada é livre e o festival dura 50 horas, ininterruptas, de 1 a 3 de junho.