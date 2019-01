SIC cancela "Quadratura do Círculo"

JN Hoje às 14:46 Facebook

O programa de debate político da SIC Notícias, que era emitido há 14 anos, vai acabar.

Ao JN, Ricardo Costa justifica o fim do programa que juntava semanalmente José Pacheco Pereira, António Lobo Xavier e Jorge Coelho com "várias alterações na grelha" de programação.

O Grupo Impresa está a fazer mudanças de instalações. Os estúdios da SIC vão passar para o ediífio de Paço D'Arcos, onde é a redação do Expresso. "Vamos mudar de edifício, de estúdios e vamos fazer alterações à grelha de programas", explicou.

A notícia foi avançada pelo "Diário de Notícias", que revela que o último programa será emitido a 24 de janeiro.

A "Quadratura do Círculo" nasceu na TSF, no final dos anos 1980, quando se chamava "Flashback" . Na altura, era liderado por Emídio Rangel, e contava com José Magalhães, Pacheco Pereira e Vasco Pulido Valente, que mais tardes foi substituido por Miguel Sousa Tavares e depois por Nogueira de Brito.

Deixou de ser emitido pela TSF em 2003. Em 2004, já com o nome "Quadratura do Círculo" começou a ser emitido na SIC. Entrou Lobo Xavier e, ao longo dos anos, outros comentadores entraram no alinhamento. Jorge Coelho foi para o lugar de José Magalhães. Depois cedeu-o a António Costa e, anos depois, recuperou-o novamente.