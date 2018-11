Sport TV justifica interrupção dos serviços na Nowo com elevada dívida

Hoje às 13:02 Facebook

A Sport TV esclareceu que se "viu forçada a interromper os seus serviços" na plataforma Nowo, que tem uma "elevada dívida vencida" por liquidar.

A Nowo anunciou esta sexta-feira que a Sport TV interrompeu o serviço dos canais desportivos na sua plataforma depois da operadora ter rejeitado "aceitar novas condições impostas", entre os quais um novo contrato "com um custo 15% superior" ao praticado.

Por sua vez, em comunicado, a Sport TV informa que desde as 00.00 horas desta sexta-feira "viu-se forçada a interromper os seus serviços ao seu parceiro Nowo, por falta de acordo entre as partes", acrescentando que o contrato com a Nowo terminou em julho deste ano, mas que "apesar das negociações para renovação entre as duas entidades terem sido iniciadas seis meses antes (fevereiro do corrente ano), não foi possível até julho chegar a novo acordo".

Segundo a Sport TV, "após o término do contrato em julho de 2018 e da elevada dívida vencida que a Nowo tinha já nessa data perante a empresa, e que continua por liquidar, a Sport TV acedeu ainda assim em manter o serviço, desde 01 de agosto até dia 08 de novembro, no sentido de não prejudicar" os seus clientes "que acedem aos seus canais, através deste operador, e, simultaneamente, preservar a relação de parceria entre ambos"

Ora, "apesar desta cedência e do nosso serviço ter sido sempre assegurado, não houve até hoje qualquer pagamento da Nowo à Sport TV, seja por conta da dívida referente ao contrato antigo e já terminado, seja por conta dos serviços posteriores prestados até 08 de novembro de 2018".

Recorda ainda que durante "todo o período em dívida, a Nowo continuou a cobrar aos seus clientes os serviços da Sport TV".

Perante o incumprimento da Nowo, a Sport TV viu-se obrigada a cortar o serviço dos seus canais desportivos naquela plataforma, adiantando que vai continuar empenhada "em restabelecer o serviço dos seus seis canais aos clientes da Nowo assim que" esta "pretenda ultrapassar a atual situação".

Anteriormente, a Nowo tinha comunicado ao mercado que tinha sido hoje "confrontada com uma decisão sem precedentes no mercado português por parte da Sport TV: a interrupção unilateral do serviço, prejudicando desta forma milhares de clientes Nowo e Sport TV de norte a sul do país".

De acordo com a operadora, que foi escolhida pela Eleven Sports como sua representante na negociação dos direitos de transmissão televisão de conteúdos desportivos como a 'Champions' com Altice/Meo, NOS e Vodafone, na base da decisão da Sport TV "esteve a recusa" por parte da Nowo "em aceitar novas condições impostas", que considera "desleais, desadequadas e desajustadas face à realidade do mercado".

A Nowo acusa a Sport TV de ter apresentado um "novo contrato com um custo 15% superior ao praticado até então".

Adiantando que "as novas condições apresentadas pela Sport TV foram apresentadas à Nowo na véspera do último dia de vigência do contrato anteriormente em vigor, não tendo havido até então qualquer indicação que pudesse antever uma revisão contratual nos moldes" propostos, a operadora "não deixa de estranhar esta posição que entende tratar-se de uma postura atentatória aos valores de respeito comercial e sã concorrência de mercado".

Considerando que "é lamentável que, apesar da subida do custo que a Sport TV agora pretende impor à Nowo e aos outros operadores, a mesma decida manter os custos de subscrição junto dos seus clientes, o que reforça ainda mais o entendimento da Nowo de que tal se trata de um comportamento reprovável", a operadora adianta que "acionará os meios que considerar necessários para salvaguardar os interesses dos seus clientes"

A Sport TV tem como acionistas a Altice, NOS e Vodafone, operadoras de telecomunicações que estão em negociações com a Nowo para a compra de direitos desportivos como a 'Champions' que passaram a ser detidos pela empresa britânica Eleven Sports, que entrou em Portugal este ano.