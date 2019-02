Tânia Ribas de Oliveira desperta curiosidade sobre novo programa

Sara Oliveira Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Apresentadora garantiu aos fãs que regressará no início de abril às tardes da estação pública.

Fora da antena da RTP1 desde 15 de fevereiro, dia em que apresentou-se o último "Agora nós" ao lado de José Pedro Vasconcelos, a apresentadora já deixa saudades juntos fãs, prometendo regressar em breve com um novo formato.

"Bom dia! Em resposta às muitas mensagens que tenho recebido (obrigada!), estarei de volta às tardes da RTP no início de abril, com um programa que estamos a preparar com todo o carinho e amor! Inspirador e também muito divertido! Curiosos? Está quase!!!", escreveu Tânia nas redes sociais.

A comunicadora estará em antena à mesma hora que Júlia Pinheiro na SIC e Fátima Lopes na TVI e o diretor de programas da RTP, José Fragoso, já revelou que "ela vai encarnar uma profissão e ver como funcionam as coisas, por exemplo, numa padaria ou na polícia".

Depois das mudanças operadas no horário matinal, com o regresso do "Praça da Alegria" com nova imagem, agora é a vez de mexer com as tardes. Até lá, Vanessa Oliveira é quem conduz "Agora nós" a solo, até porque José Pedro Vasconcelos também se prepara para ter um "talk-show" nos serões de sexta-feira.