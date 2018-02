Tozé Brito lembra abuso sexual de que foi vítima quando era criança

Sara Oliveira Ontem às 21:40 Facebook

Twitter

O produtor musical Tó Zé Brito foi o convidado de Daniel Oliveira no "Alta Definição" deste sábado, na SIC, protagonizando uma conversa intimista em que voltou a falar do episódio em que foi vítima de um abuso sexual.

Foi "uma coisa pontual" quando tinha dez anos, perpetrada por uma empregada doméstica. "Foi completamente agressiva. Não houve ali carinho nenhum. Não houve aproximação, digamos, doce, terna, meiga. Foi uma coisa puramente física, sexual, animal. E com dez anos não estás nunca à altura de responder a isso", recordou Tozé Brito.

Aos 66 anos, o também cantor e compositor reconhece que o episódio deixou marcas e afetou a sua relação com o sexo aposto ainda na juventude. "Criou ansiedade. Muitas vezes, durante muitos anos, quando estava com namoradas e raparigas da minha idade, não sabia o que estava a fazer mal", assumiu.

Apesar de, para muitos, o assunto ser novidade, a verdade é que já o tinha abordado na biografia "Tozé Brito - eu sou outro tu", da autoria de Luciano Reis. "Aos 10 anos, era completamente ignorante em matéria de sexo, uma empregada doméstica, 11 anos mais velha do que eu, acordou-me um dia às seis da manhã", relata Tozé Brito no livro, lembrando que "o tempo, a experiência, alguns ansiolíticos e a confiança" que readquiriu "com a idade acabaram por resolver o problema".