Trust in News compra "Visão", "Caras" e mais 10 revistas

A Trust in News concluiu a compra da "Visão", "Caras" e mais 10 revistas da "Impresa", operação que tem efeitos desde 1 de janeiro deste ano.

Em comunicado, o novo grupo de comunicação social português Trust in News refere que "Luís Delgado (antigo jornalista) formalizou esta terça-feira a aquisição de 12 revistas da Impresa Publishing: «Activa», «Caras», «Caras Decoração», «Courrier Internacional», «Exame», «Exame Informática», «Jornal de Letras», «Telenovelas», «TV Mais», «Visão», «Visão História» e «Visão Júnior»", sendo que o negócio "foi efetuado através de um contrato de transmissão de estabelecimento comercial e tem efeitos desde 1 de janeiro de 2018". O valor acordado da venda é de 10,2 milhões de euros, "mas o impacto contabilístico ainda não está totalmente avaliado", anunciou esta terça-feira a dona da SIC.

"Estas revistas, além de serem quase todas líderes de mercado e títulos de reconhecido valor para milhares de leitores, são também um bom negócio, que fatura muitos milhões de euros e tem EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) positivos interessantes", afirma o presidente executivo da Trust in News, Luís Delgado, citado no comunicado.

"Acredito que as revistas em papel têm futuro, apesar do crescimento do digital, onde estes títulos também se posicionam e vão continuar a crescer. E acredito, acima de tudo, que se pode criar ainda mais valor em redor destas marcas prestigiadas e de referência", salientou.

A Trust in News vai ter cerca de 180 trabalhadores, refere a empresa, acrescentando que "transitaram para o novo grupo de comunicação social todas as equipas de redação dos 12 títulos e foram feitas dezenas de outras contratações".

Adianta ainda que o novo grupo de media "ficará com uma posição única" no setor, "onde será detentor de várias marcas de referência que merecem a confiança dos portugueses, com mais de 103,8 mil assinantes que são leitores fiéis".

Com este negócio, a Trust in News "será o maior grupo de imprensa em Portugal: 12 títulos, com uma circulação conjunta de 326 mil exemplares, segundo o último relatório da APCT (Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação), e um universo de leitores que ultrapassa os 1,7 milhões, segundo os dados do Bareme Imprensa, além de 1,347 milhões de seguidores no Facebook e 114 mil no Instagram", lê-se no comunicado.

A diretora da "Visão", Mafalda Anjos, vai assumir também as funções de "publisher" dos 12 títulos no novo grupo.

Luís Delgado foi jornalista, editor executivo e subdiretor do "Diário de Notícias", fundador do "Diário Digital", administrador-delegado da Lusa e presidente executivo do grupo Lusomundo Media, entre outras atividades desempenhadas ao longo da sua carreira.