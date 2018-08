"V: onde tudo se vê", o novo canal de vídeo do Global Media Group

JN 26 Maio 2018 às 15:56 Facebook

O Global Media Group, grupo detentor do Jornal de Notícias e Diário de Notícias, acaba de lançar uma nova plataforma digital dedicada à produção de vídeo. Nascido este sábado, o V Digital promete uma "nova forma de ver o mundo".

"Numa sociedade cada vez mais interligada, a equipa V vai trabalhar na seleção do que mais importa ver, para todos os públicos, com fontes fidedignas e de referência", garante o grupo em comunicado, em que se afasta de "grelhas e programações" na atualidade e assegura "a linguagem usada no mundo digital".

Com produção autónoma e conteúdos desenvolvidos em parceria com as restantes marcas da Global Media, "o V compromete-se com a produção, assídua e atualizada, de diversos formatos de informação e entretenimento".

Pensado para os vários meios e tipos de consumo, "seja móvel ou fixo, em casa ou na rua, com ou sem ligação à internet", o V está à distância de um clique, através de www.vdigital.pt, e conta com uma aplicação para IOS e Android. "Sejam reportagens, programas, documentários, podcasts, alertas ou a simples espuma dos dias, tudo está legendado para que qualquer conteúdo possa ser visto em qualquer lugar", explica a nota.

O V é concebido pela produtora Global Media Play, liderada por David Pontes, antigo subdiretor do Jornal de Notícias, com a adjuvação de Pedro Tadeu. Criada em janeiro último, a Direção de Novos Negócios e Internacionalização (DNNI) vem materializar "o primeiro de um conjunto de projetos" assinados pelo novo departamento do Global Media Group, ambicionando a expanção das "áreas de negócio do grupo".

A DNNI, que tem como diretor João Moraes Palmeiro, abrange ainda as áreas do "e-commerce" (comércio eletrónico), liderada por Guida Marques Pinto, "e-gaming", liderada por Mário Silva, e eventos e brindes, liderada por Paulo Lopes.