"Você na TV" aposta em Alexandre Frota em guerra de audiências

O antigo ator porno e agora deputado federal brasileiro Alexandre Frota, do Governo de Jair Bolsonaro, vai ser o convidado de Manuel Luís Goucha e de Maria Cerqueira Gomes no "Você na TV" desta quarta-feira.

Na guerra das audiências que se instalou nas manhãs da SIC e TVI, a estação de Queluz de Baixo vai receber o polémico Alexandre Frota, que há alguns anos participou em "reality-shows" portugueses.

"As voltas que a vida dá! De actor, concorrente de "reality-shows" e empresário a deputado federal. Amanhã Alexandre Frota no Você na TV", escreveu Manuel Luís Goucha no Facebook, na terça-feira à noite, como legenda de uma fotografia do brasileiro.

O deputado brasileiro, que vai assumir o mandato no Congresso em fevereiro, foi eleto pelo Partido Social Liberal (PSL) do agora presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Frota, 55 anos, deu voz a várias posições extermistas, tendo até sido condenado por difamação. No Twitter, apresenta-se assim: "O Brasil politicamente correto é uma merda. Sou Anti PT e será sem sentimentos."

Alexandre Frota posou nu por quatro vezes numa revista e assumiu ter praticado sexo sem consentimento com uma "mãe de santo", que lhe pediu que parasse. "Eu fiz tanta pressão na nuca dela que ela dormiu", contou em 2014, para, no ano seguinte, esclarecer que se tinha tratado de uma história "fictícia", parte de um espetáculo de comédia.

Depois da polémica causada pela presença de Mário Machado no programa matinal, o anúncio relativo a Alexandre Fronta reacendeu as críticas.