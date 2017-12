"Women's Health" regressa a Portugal com o Global Media Group

JN Hoje às 01:09 Facebook

A revista de bem-estar "Women's Health" vai regressar às bancas portuguesas até ao final do primeiro trimestre do próximo ano.

A publicação, que tinha sido descontinuada no final de 2016, está de volta no âmbito da parceria entre a Rodale Inc., empresa mundial de conteúdos de saúde e bem-estar, e o Global Media Group (dono do JN, DN e Dinheiro Vivo), que edita também a "Men"s Health Portugal".

Segundo comunicado emitido esta terça-feira pela Rodale, a "Women's Health Portugal" será publicada trimestralmente em português, estando previsto, para o início de 2018, o lançamento de um site para a revista.

"A 'Women's Health' é uma forte marca multimédia, que motiva as mulheres em todo o mundo e estamos confiantes de que a marca terá também grande sucesso em Portugal", considera Angela Kim, diretora executiva de Desenvolvimento Comercial e Licenciamento Global da Rodale.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com o Global Media Group, cuja experiência em estratégias digitais e de eventos, servirá o crescente interesse do mercado sobre questões de vida ativa, através de conteúdos e experiências inspiradoras", adianta.

José Carlos Lourenço, diretor de operações do Global Media Group prevê que "tal como aconteceu com a 'Men"s Health' (...) o mercado irá acolher de forma fantástica este novo projeto".

A "Women's Health" é lida por mais de 49 milhões de pessoas, em 53 países do mundo.