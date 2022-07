JN aumenta leitores online e Global Media mantém liderança dos grupos

JN Hoje às 17:58 Facebook

O "Jornal de Notícias" aumentou a quota de leitores online em junho, tendo chegado a mais de 3,135 milhões de pessoas (36,6% do total). Já o Global Media Group, de que faz parte o JN, manteve a liderança, pelo segundo mês consecutivo, entre os grupos de informação com maior alcance nas plataformas digitais, à frente da Cofina e da Media Capital.

O JN conquistou cerca de cinco mil leitores em junho face ao mês anterior, quando já tinha chegado a 3,130 milhões, de acordo com o mais recente relatório da NetAudience, da responsabilidade da Marktest. Posiciona-se, assim, no quarto lugar da tabela, duas posições acima do Expresso e apenas atrás da TVI, "Correio da Manhã" e SIC.

Junho foi também um mês de consolidação de liderança para o Global Media Group (GMG), que em maio tinha destronado a Media Capital, tornando-se no grupo de informação com maior alcance online. Mantendo-se à frente, o GMG obteve um alcance de 4,242 milhões de leitores (49,5% do total), enquanto a Cofina se ficou pelos 4,193 milhões e a Media Capital pelos 4,069.

Olhando para o universo GMG, o "Diário de Notícias" ocupa o décimo lugar do ranking, com 1,839 milhões de leitores (21,5% do total). Já o diário desportivo "O Jogo" sobe duas posições face ao mês anterior e surge em 12.º lugar, com um alcance de 1,493 milhões de leitores (17,4% do total).

Destaque para a performance da rádio TSF, que, embora baixando dos 1,419 milhões de leitores em maio para 1,232 em junho, se mantém como a rádio portuguesa com maior alcance digital, vários lugares acima das restantes. O site "Dinheiro Vivo" chegou a 923 mil pessoas (10,8% do total), melhorando o seu registo.

O universo de indivíduos do ranking NetAudience é de 8 563 501 pessoas (todas com mais 15 anos).