JN e Notícias Magazine distinguidos com prémios Escolha do Consumidor

JN Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jornal de Notícias e a Notícias Magazine foram distinguidos, esta quarta-feira, com o prémio "Escolha do Consumidor 2023" nas categorias "Imprensa Diária" e "Imprensa de Lazer", respetivamente, atribuído pela ConsumerChoice com base nas preferências do grande público.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no Bingo do Belenenses, em Lisboa, e contou com a apresentação animada do ator Eduardo Madeira. A receber as distinções esteve o diretor-adjunto do JN, Pedro Ivo Carvalho. Publicada aos domingos pelo JN e pelo DN, é a sétima vez que a Notícias Magazine recebe esta distinção.

Mas houve mais boas notícias para o universo dos títulos da Global Media Group. A ConsumerChoice distinguiu igualmente a Volta ao Mundo como a revista de viagens preferida dos portugueses. Também a Women"s Health venceu na categoria "Imprensa Feminina Lifestyle" e a Men"s Health foi escolhida como a melhor revista masculina.

PUB

A Escolha do Consumidor 2023 premeia as marcas com base na sua performance em 2022, através de um processo que envolve a identificação dos atributos mais importantes para os consumidores e uma avaliação efetiva das marcas de cada categoria, permitindo aferir quais as que apresentam maiores níveis de satisfação e intenção de compra ou recomendação.

Este ano, foram avaliadas mais de 1000 marcas em mais de 200 categorias.